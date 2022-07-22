美國總統拜登確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），白宮防疫協調官吉哈指出，打過兩劑加強針的拜登重症風險低。另外，一名白宮官員表示，副總統賀錦麗被認定是密切接觸者。

白宮稍早宣布，拜登（Joe Biden）今天COVID-19篩檢結果為陽性，有輕微症狀，將在白宮隔離並繼續履行職務。拜登是白宮歷來最年長的主人。

路透社報導，吉哈（Ashish Jha）表示，拜登已完整接種疫苗且打過兩劑加強針，大幅降低他的重症風險。

吉哈並提到，拜登的血氧濃度正常，將隔離5天，一旦篩檢呈陰性就會公開活動。

賀錦麗（Kamala Harris）今天篩檢為陰性。她與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）等華府政壇高層，都曾確診COVID-19。