美國航空（American Airlines）周四（21日）公布第二季（6月底止）財報大致符合市場預期，主因在於疫情趨緩、旅遊需求回升，得以抵銷高漲的營運成本。此為該公司疫情爆發以來首度在沒有政府援助情況下呈報獲利。

財報顯示，美國航空第二季營收從去年同期的74.8億美元升至134.2億美元，略高於分析師預期的134億美元。

經調整後的獲利為5.33億美元，相當每股0.76美元，遠優於去年同期的每股虧損1.69美元，且與市場預期大致相符。