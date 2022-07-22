為在夏天維持生意不墜，海霸王集團超市火鍋品牌『前鎮水產』宣布自7/27日起推出「澎湃升級3.0版」，10款海鮮加6款肉品與自助吧，每人598元通通可以吃到飽。另外再加贈每人一份東港鮪魚與台南成功港旗魚生魚片。若再加價50元，生魚片亦可吃到飽。海霸王強調要以「最高CP值」全面制霸，完全輾壓市場同價位火鍋品牌。

為炒熱買氣帶動人潮，「前鎮水產」推出特惠活動強力促銷，7//27日至7/29日霸氣新菜單開賣前三天，女生上身著Bikini或半身泳裝、男生著吊嘎，於門市中庭為背景與前鎮水產Logo合拍, 公開上傳打卡至FB/IG、雙人同行可享第二鍋半價優惠。午晚餐時段皆開放顧客預定及現場候位，第二鍋半價一樣可升級+50元兩款生魚片吃到飽。

海霸王表示，沒有在前三天搶到第二人半價優惠的顧客，7/30日至8/15日到店消費一樣享有優惠，活動期間開鍋即可獲得50元現金折抵券。50元折抵券限下次消費時使用、一鍋限使用一張。海霸王提醒，票券需自行留存、遺失恕不補發，使用期限至今年9/15日止，不得與其他優惠合併使用。

海霸王『前鎮水產』的「升級3.0版」，每人598元起吃到飽的10款海鮮食材包含：南美彈牙甘甜白蝦、鮮嫩魷魚與小章魚，東南亞爽脆小花枝、手打綿密花枝漿與軟嫩鯰魚、俄羅斯鮮甜干貝以及在地新鮮鱸魚與蛤蠣、東石鮮蚵。六款肉品包括：美國肥嫩牛五花、口感柔嫩且擁有大理石油花的梅花牛、鮮嫩多汁雪花牛與歐洲梅花豬，國產口感豐潤的豬五花與高蛋白質的清爽軟嫩雞胸肉，搭配超市冰箱內多款的當季蔬食及丸餃無限供應。

「前鎮水產』火鍋湯底則有「和風」、「麻辣」、「石頭」，以及「壽喜燒」等4種選擇。每人還贈送一份新鮮生魚片，力拚全台海鮮品項最澎湃、CP值最高的吃到飽鍋物龍頭地位， 完全滿足喜愛肉品及海鮮的火鍋饕客能同時海陸雙享大啖美食!制霸吃到飽火鍋界。

除滿滿的火鍋食材外，前鎮水產還提供了台味副食吧，副食吧供應了台灣滷肉飯節得獎的滷肉飯及主廚特製的台式鹹粥及台式米粉湯。全部都是無限享用，讓民眾在此還能享受道地的台灣味。而喜愛生魚片的饕客，每人只要加價50元，即可同時無限享用現場提供的現點現切生魚片，有來自東港鮮嫩鮪魚及台南成功港Ｑ彈旗魚，讓民眾可以盡情大啖新鮮生魚片。