搶攻即將到來的父親節及七夕情人節商機，六福旅遊集團旗下「一禮烘焙」及「一禮莊園」分別推出主題造型蛋糕及花禮為節慶添加色彩。一禮烘焙特別為爸爸設計的「巧克力百香果蛋糕」，每顆6吋、1,180元，即日起開放預訂，並於8月3日前完成下訂再享早鳥優惠價1,030元。另針對七夕情人節推出「繽紛馬卡龍」，任選9顆馬卡龍每盒480元。一禮莊園同時開放5款精美花禮訂購，有「唯一愛心永生花花盒」、「花情月下花盒」、「花意甜玫花盒」、「最愛-玫瑰鮮花束」、「星情永山花束」，每款1,880元至2,680元，滿足不同的送禮需求。

一禮烘焙為父親節打造的「巧克力百香果蛋糕」，以西裝領結的造型，內餡伯爵茶牛奶巧克力慕斯、搭配新鮮百香果餡及巧克力蛋糕，底下榛果香脆餅乾，外層再以巧克力淋面，最後圈上黑白巧克力片，猶如父親筆挺的西裝下藏有熾熱溫暖的心。還有視覺系甜蜜禮盒「繽紛馬卡龍」，每盒9入，可任選喜愛的口味搭配，有黑醋栗、黑芝麻、花生、巧克力、芋頭、覆盆子、抹茶、檸檬，以及關西在地紅茶製作的9款馬卡龍，即日起即可去電或親至一禮烘焙長春門市預訂。

一禮莊園因應節慶氛圍，推出5款代表濃濃愛意的玫瑰花禮，有花束造型的「最愛-玫瑰鮮花束」，以象徵長長久久的9朵新鮮玫瑰花，搭配尤佳利、康乃馨、白蠟梅等，呈現滿滿情意，以及使用玫瑰永生花的「星情花束」，給予如星光般閃閃的愛意。另以盆花造型打造的「唯一愛心永生花花盒」，以永生繡球花襯托大朵愛心型永生玫瑰花，象徵唯一的愛，還有鮮花款的「花意甜玫花盒」、「花情月下花盒」等，即日起至一禮莊園官網預訂，讓心愛之人感受到滿滿的心意。