美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）19日率團來訪並建議，台灣應不分男女、全民皆兵，役期延長到1年以上。一份最新網路民調顯示，「贊成，保家衛國不分性別」者有2402票，「反對，兩性生理存在差異」者僅973票，雙方差距懸殊。此結果引發年輕人「內戰」，一派認為當兵無所畏懼，一派則認為應以和為貴、台灣不該被民進黨所拖累。

《YAHOO奇摩》昨日（21）針對「美國前防長呼籲台灣應男女皆兵，你贊成嗎？」發起網路投票，截至今日早上7時30分，已有約3400人參與投票。目前結果顯示，「贊成，保家衛國不分性別」有2402人，「反對，兩性生理存在差異」有973票。

該投票結果掀起熱烈討論，網友湧入《YAHOO奇摩》投票頁下方留言，然大家意見卻相當兩極，雙方互不相讓，甚至引爆年輕人的「內戰」。

贊成派表示：「我是年輕人，我支持當兵！」「我是大學生，當兵沒什麼好怕的」、「年輕人都挺兩性平等啦」、「砲火落下，是不會區分性別的，我們年輕人就該站出來」。反對派則表示：「美國是外人，不安好心眼，不可順著外人的意行事」、「我是年輕男性。台灣如果是全民皆兵也打不贏大陸，美國人居心叵測，要兩岸打仗他們好賣武器給台灣」、「我要和平不要只想對立」、「智者和為貴、愚者生戰爭，和平最重要」、「民進黨的政策憑什麼要我們這些年輕人負責？我們一出生就負債，還要被他們拖累？」