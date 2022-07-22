民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，目前由中華大學、台大兩校進行審定，然而綠營是否可能陣前換將？民進黨副秘書長林鶴明昨(21日)明確表示，「不會啦！」，引發許多網友大表不認同，但也有人怒批「為什麼有恃無恐不換將？因為吃定民眾是健忘的」。

林鶴明昨接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時被問及，「論文案對你們來講會是很大殺傷力嗎？」他回應，候選人的學經歷本來就會被檢驗，論文這件事林智堅第一時間已經有開記者會說明過去研究過程跟狀態，後續也會提出實體證據，並不擔心這問題會說不清楚；節目主持人邱明玉追問「萬一台大認定這是抄襲？」林回應，那台大要提出證據，如果台大在沒說服力情況下做出裁決，說不定是幫候選人加分。

邱明玉追問，「還沒登記參選都有還機會(換將)啊？」林鶴明則回，「不會啦！已經跑成這樣子了」，桃園市長鄭文燦的政績不用講、市民支持度非常高，林智堅在桃園跑行程的氣勢真的是不遑多讓，桃園基層跟民眾對他的反應非常熱烈，論文案是競選陣營必須說明的過程，對手一定會攻擊，但林智堅只要說明得好、提出更具體的市政，認為會解釋得清楚。

民進黨的回應曝光後，引發網友在《LINE TODAY》相關報導底下熱烈爭論，已有近200則留言，其中有不少人都說，「兩個月後審查結果出來，就知道會不會」、「堅持到底」、「民進黨就是會硬拗死不認錯」、「解釋清楚?哈哈哈」、「要換早就換了，鐵定沒事的啦！」「不會啦，死ㄍㄧㄥ就對了...自我催眠一定贏」、「自我安慰」。