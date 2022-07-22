斯里蘭卡面臨經濟危機，已於本月初宣告破產。據金管會統計，截至2022年6月底，金融三業加計境外資金對斯里蘭卡曝險總金額為30.03億元，但已較去年同期的67.61億元驟減達37.61億元或55.6％，其中以境外基金投資部位達25.3億元、占比達逾8成最高。

金管會調查指出，金融三業中保險及證券期貨業均為投資斯里蘭卡，僅銀行業對斯里蘭卡有相關授信，截至6月底共10家國銀對斯里蘭卡合計曝險3.59億元，較去年同期6.49億元減少達2.9億元或44.68％。

銀行局指出，10家國銀截至6月底對斯里蘭卡的相關授信，以企業授信2.93億元為大宗、金融機構則為0.66億元，已提列400萬元備抵呆帳。去年同期則為企業授信5.17億元、金融機構1.32億元，提列700萬元備抵呆帳。後續仍會持續依規定評估，核實提列備抵呆帳。

而國內投資人透過投資基金持有的斯里蘭卡曝險部位，截至6月底為1.14億元，較去年同期10.91億元大減9.77億元或89.56％。透過境外基金持有斯里蘭卡的曝險部位則達25.3億元，但亦較去年同期50.24億元大減24.94億元或49.64％。