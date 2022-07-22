悠遊國旅補助方案上路不到一周，近日卻傳出部分參與旅宿業者疑似趁機漲價，宣稱補助名額已用盡等情事。交通部觀光局對此表示，活動開跑前便已宣導勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者房價進行蒐集查察，以維護旅客權益。

交通部向行政院爭取55億元經費，自15日起實施「悠遊國旅補助方案」，自由行個別旅客住宿優惠則自17日起適用。交通部長王國材21日表示，民眾參與方案踴躍，目前團體遊已申請2000團，觀光遊樂業有12萬人次入園，自由行個人旅宿補助已申請16萬間房。

不過，自由行個人旅宿補助方面，上路後卻出現有民眾反應旅宿業者在表示欲使用補助後立刻漲價，或宣稱補助配額已用盡等多起亂象。

對此，觀光局表示，針對參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動的旅宿業者，已在活動要點及QA規定。

同時，觀光局已在相關場合屢次強調，業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，另參與悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者亦應主動公開資訊供旅客知悉，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。

觀光局指出，若民眾發現業者確有哄抬房價情形，可檢具事證向各地方政府檢舉，地方政府若查證屬實，將終止該業者參與活動的權利及取消其補助資格。另外，民眾與旅宿業者如有消費爭議，亦可洽各地方政府消保單位查處。

觀光局再次呼籲旅宿業者，旅宿業經營依市場供需考量，而有淡旺季價格差異，但不可因國旅補助便抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動的旅宿業者均應自律，以免影響業者形象及活動規畫用意。