智崴(5263)董事長歐陽志宏指出，以目前國外樂園來看，今年暑假比疫情前2019年暑假入園人數還要多，加上過去兩年各樂園受疫情壓力的資本支出，預計在2023年到2025年將會大量投入新的設備，智崴也有望因此受惠。實際上，今年目前訂單已經接的相當滿，今年已簽約未出貨的設備已經超過2019年，預期未來的3年營收可望相當不錯。

歐陽志宏表示，如果現在去日本東京迪士尼或者環球影城，現場是無法買到票，必須提前預定，主要民眾悶太久，對於娛樂需求相當迫切，各主題樂園可說是滿到溢出來，每個娛樂設備都要排上一段時間。

智崴2021年全年簽約數6億元，今年第一季簽約數就已經有4億元，上半年訂單已經恢復到2019年水準。現在是有訂單卻無法如期施作，主要除了塞港因素以外，還有缺工影響設備安裝進度問題。

智崴今年跟日本、新加坡、美國及德國客戶都有在接觸，包括數位水族館等體感設備，歐陽志宏看好下半年日本、新加坡有機會接到訂單。其中，大阪因為2025年有城市博覽會，興建賭場需要娛樂設備的加持；新加坡原本就是旅遊國家，在後疫情時代積極投入旅遊建設，迎接接下來的報復性旅遊潮。

他也觀察，其實現在最大的旅遊輸出國大陸還沒有全面開放，一旦開放全球主題樂園更是會滿到爆，他估計高峰可能出現在2024年。所以現在主題樂園都開始投入大量資本支出，今年已經看到陸續在下訂單，從2023年到2025年將是娛樂設備的興建潮。

智崴今年上半年建置開幕的只有基隆潮境智能海洋館，下半年開幕大陸有兩座，分別在珠海及海南島，其中，珠海300多人是全球超大型體感設備，也是智崴目前單價最昂貴的一座，今年預計開幕的估計在五座以內，2023年起會爆量成長。