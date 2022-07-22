視陽(6782)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第8家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

視陽實收資本額5.47億元，主要產品為拋棄式隱形眼鏡，2021年稅前淨利4.04億元，每股稅後盈餘8.11元。

視陽光學 申請上市
又一高價股擬上市 視陽今日送件申請上市
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