《證交所》視陽送件申請上市 07:372022/07/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 視陽(6782)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第8家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 視陽實收資本額5.47億元，主要產品為拋棄式隱形眼鏡，2021年稅前淨利4.04億元，每股稅後盈餘8.11元。 視陽光學 申請上市 又一高價股擬上市 視陽今日送件申請上市 《金融》斯里蘭卡破產 金融三業曝險已砍半 #視陽 #申請股票上市 #國內 #億元 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融業斯里蘭卡曝險 僅30億 04:102022/07/22 金融．稅務 《生醫股》國內藥界首例 東生華新藥專利訴訟勝出 17:092022/07/21 財經 《財政》青貸5月撥貸額102.7億元 近4年半新高 15:092022/07/21 財經 《金融股》日盛台駿國際租賃成立 將邁IPO 07:482022/07/22 財經 凱基證 首創財管帳戶線上申購ETF IPO 04:102022/07/22 證券．權證 美商務部長：太依賴外國晶片供應 恐陷深度衰退 13:472022/07/21 國際 防禿鷹 潤泰雙雄列入監視 04:102022/07/22 財經要聞 斯里蘭卡危機 金融機構曝險已比去年少一半 18:562022/07/21 財經 通膨衝擊 玻陶廠第三季恐不旺 04:102022/07/21 證券．權證 綜所稅首批退稅509億元創新高 29日將入袋 21:242022/07/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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