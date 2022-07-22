位在花蓮的網路知名餐廳「痣男」，21日晚間突PO文，宣布取消訂位制，想用餐的顧客請現場排隊。老闆說，事件導火線是一團團客，訂位後他興致勃勃地備料，還告知其他客人因人數已滿別白跑一趟，結果這團客人抵達後以「低消90元太貴」為由，就走了！

「新址沒有不接訂位，就是怕專程來卻撲空的朋友，結果撲空的都是我自己」，「痣男」直言，這次的事件讓他對訂位制度崩潰死心，團客進來後聽到有低消，一句不符合經濟要求就走了；上次還有人說去停車，停了兩星期還沒回來。

「痣男」批評，團客出來玩不做功課、不先了解菜單，店裡只有10來個座位，接受訂位後就滿了。他開始質疑「什麼時候要保留」、「時間到了人真的會來嗎」，再多文字也無法表達有多生氣又多難過，決定不再接受訂位。

餐廳消費平價，設低消卻被客人放鳥，引爆老闆怒火。（翻攝痣男臉書）

PO文一出立即引起網友騷動，紛紛留言勸老闆三思，畢竟這種奧客只是少數；有人認為可先收訂金，保障餐廳權益；也有人說，萬一現場大排長龍，是不是會影響附近鄰居。

「痣男」態度似乎有些動搖，老闆說正在想一個兩全其美的辦法，因單價不高，收訂金似乎怪怪的。老闆更坦承，「假設對方要求退訂金，我可能（99%）會答應」。