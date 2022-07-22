為讓學童從學校午餐中落實飲食教育，政府已規劃後續加碼補助精進午餐菜單，並配合農委會推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將龍膽石斑納入菜單中，也就是全國中小學營養午餐從9月起，每月會有一餐石斑魚料理，持續到年底。對此，台北市議員王鴻薇在臉書表示，覺得此政策非常好，但保家衛國的國軍應該也要有一樣的待遇，「國軍也要吃石斑魚！」

行政院發言人羅秉成說，石斑魚養殖漁業受到大陸打壓，違反國際貿易慣例的情形禁止輸入，對我農漁民非常不公平，透過營養午餐提供優質的農漁產品給小朋友使用，這是兩全其美的作法。教育部長潘文忠說，台灣各項農產品非常優質，可能受到政治不當干預，但從來不會為了區劃那些農產品，考量石斑魚不是每個孩子都有機會吃到，因此農委會才會有此規畫。

王鴻薇對此表示認同，但她認為保家衛國的國軍應該也要有一樣的待遇，不能每次都是香蕉等水果拚命往國軍塞，高級一點的石斑就沒有，看前兩周的新聞，國防部只採買了1500多公斤，根本不夠所有官兵吃！因此她呼籲蔡政府，國軍也要比照學童，一個月至少要有一餐石斑魚。

對此有網友在王鴻薇臉書貼文留言表示，「都是納稅人的錢，為什麼納稅人沒得吃？」「議員！伙食費有限啊」、「農委會的一千零招完全無法開拓新銷路只會讓國人多吃」、「所以業者是養石斑賣給政府，全民買單的意思」。