加拿大華裔羽球教練甘超宇近日以選手身份參與台北公開賽，19日時他打了長文為國內外選手發聲，點出了不少選手在本次賽會遇到的問題，如交通、防疫等安排不當，並在個人臉書直言：「台灣這次比賽真的辦很爛。」而羽協回應之後他表達了感謝，不料昨日卻有媒體藉由他過去在泰國公開賽事件反駁，他更透露羽協有人員請他撤下先前文章，讓他繼續回擊。

世界羽聯(BWF)超級300系列台北公開賽近日點燃戰火，為了防疫而採取「泡泡模式」，這讓加拿大華裔選手李文珊台籍教練、這次以選手身份出賽的甘超宇有話要說，他19日在臉書發出長文為國內外選手們發聲，內容包含接駁車、PCR、防疫等諸多問題，但他表示自己是統整選手問題發文，並非自己在抱怨，更說道：「真心覺得外國選手來打這個比賽真的很辛苦。」

而對此羽球協會有做出回應承諾改善，羽協秘書長李侑龍表示，這次是國內在疫情後首度舉辦大型國際賽事，很多問題都是實際執行才浮現，對交通問題則說：「預計會派更多車來協助。這麼遠來的朋友，希望他們是開心的，因為比賽已開始，發現很多不足之處，會盡快修正。」接著甘超宇也發文感謝了羽協，不料昨天卻爆料自己遇到媒體攻擊。

媒體挖出甘超宇之前在泰國公開賽嫌棄當地餐點的貼文，也找來志工化名受訪，表示有工作人員被罵到哭，還在標題直言甘超宇為本次「首戰輸」選手，這讓他昨天再次發文反擊，其中解釋了很多事的來龍去脈，直言：「到國外比賽遇到事情也常常受到外籍選手幫忙，才為他們發聲。羽協後面改善我也很感謝，但一早一堆朋友發了媒體黑我的報導。」

最後他繼續說：「在台灣是個言論自由國家，怎麼會有被要求撤文，沒撤文就抹黑我帶風向這種事情，明眼人都知道某些週刊看看就好，事實擺在眼前，若想把黑的轉成白的請先把自己做好，而不是一直要靠媒體帶風向去混淆民眾，難怪我身邊的台灣選手都不敢發聲。希望所有運動員真的能有好的待遇，好好的把注意放在比賽上，帶給球迷一個高品質的賽事。」