小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於俄烏戰爭及全球通膨等外在變數衝擊，消費性電子需求低迷，市場對半導體生產鏈是否會在下半年反轉為供給過剩有所疑慮。徐秀蘭認為，如今進入後疫情時代，半導體設備交貨期持續拉長至18～30個月。晶圓代工廠擴產計畫受設備交期延遲影響，致2023年全球晶圓代工產能年成長率下降至8％，「放緩擴產進程」將抵消2023年供過於求隱憂。

【1】徐秀蘭：半導體放緩擴產 抵消供過於求隱憂

環球晶董事長徐秀蘭表示，新冠肺炎疫情前、半導體設備交期3～6個月，但現在進入後疫情時代，交期卻拉長到18～30個月，設備交期拉長可望消除供過於求隱憂。至於環球晶選在美國投資矽晶圓新廠，除了滿足當地需求，也可避免地緣政治風險。

【2】美晶片法拚過關 18檔先慶賀

美國晶片法案程序性表決過關，力拚下周兩院通過，激勵費半指數連兩日大漲，台股半導體股笑納利多，台積電（2330）、聯發科（2454）21日分別收復500、700元大關，威盛（2388）、智原（3035）、新唐（4919）亮燈漲停，半導體族群多點開花、重拾信心。

【3】經濟若衰退 四大領域陷麻煩

聯準會（Fed）鷹式升息力抗通膨，經濟恐因貨幣緊縮過猛而走下坡，但美國財經媒體《巴倫周刊》（Barron’s）匯集專家意見發現，新興市場、中國及其房市、歐洲高收益債和股票、槓桿貸款等四大領域，也會受到牽連陷入麻煩。

【4】特斯拉獲利優預期 股價暴漲近10%

特斯拉繼今年第一季獲利創新高後，第二季受到上海廠停工及供應鏈混亂等多重打擊，獲利季減30％至23億美元，是一年多來首例，但優於市場預期，連續六季獲利表現超越華爾街預期，帶動股價暴漲近10%。特斯拉執行長穆斯克並表示，未來希望有機會降價，俾以鞏固需求。

【5】林毅夫：2049大陸人均GDP可達美國一半

2022年兩岸青年峰會21日在北京舉辦，北大新結構經濟學研究院院長林毅夫出席演講時表示，大陸要在2049年實現社會主義現代化強國目標的話，雖目前沒有明確數字指標，但人均GDP應已跨入高收入國家，並在後來者、新經濟優勢下，看好屆時可達到美國人均GDP一半的成績，加上大陸人口基數，經濟總量會是美國2倍，可說是真正實現民族偉大復興的目標。