一名網友透露，他與老婆最近看上一間中古屋，起初屋主開價1千萬，但透過不懈的努力，他們與屋主「激戰」到了凌晨2、3點多，最後屋主竟然妥協以880萬元成交，現省了120萬元，超狂買房過程引起網友討論，不少人驚呼熬到2點好厲害，但屋主應該也是很想賣，不然不會跟你們耗到這麼晚。

一名網友最近在PTT上發文分享說，他和老婆看上了一間18年的中古屋，位在新北市的某個社區，27.5坪，屋主開價1千萬，而仲介建議他們至少出價880萬，因為上一位客人也是用此價格斡旋，但最後失敗了，因此可能要出880萬以上會比較好。

該網友指出，他重新分析了價格，整理過去一年的實價登錄，再稍微提高一點，最後得到了850萬這個數字去斡旋。而屋主原本堅持至少要9開頭，問他們能否接受，但他們既不想衝高房價，也沒有能力買貴，而且850萬已經是該社區的平均值高一點了。

男網友表示，他們的極限就是880萬，原本想說屋主這麼硬應該不會成功，結果透過仲介的努力，他們與房東談到了半夜2至3點，最後屋主竟答應了。當仲介將對方的簽名擺到他們面前時，他們還是很驚訝，竟能用880萬左右買到1千萬的房子。

男網友感嘆地說，買房可能真的需要房緣，如果真的很喜歡的人，也許會不小心就妥協以9開頭去買，但有時再喜歡，還是要衡量自身能力，堅持一下，如果成就成，不成就是無緣。還有，真的喜歡就下斡旋看看，他其實也沒有想到當天下10萬斡旋，最後就直接轉訂金了。另他也很感激房仲的鼎力相助，直言17萬的服務費很值得。

貼文引起網友討論，「半夜兩三點，屋主應該是想睡了」、「可能剛好屋主也缺錢，蠻幸運的，感覺能跟你們熬到半夜應該是想急著賣」、「恭喜，要是我一定放棄，沒辦法撐這麼晚」、「恭喜買到理想中的房子」、「你的講價流程跟我買的時候幾乎一樣，只是沒有到半夜，恭喜」。