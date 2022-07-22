潤泰雙雄潤泰新、潤泰全受淨值危機衝擊，連續兩天慘吞跌停，今（22日）依然出現龐大賣壓，開盤沒多久仍出現超過2%及5%的跌勢，股價持續下殺；台股以14953.27點開出，漲逾15點，隨後翻黑下跌逾34點，台積電一度漲4元，觸及505元。

台股昨（21日）上漲204.48點，收在14937.7點，成交值為2357.91億。三大法人外資及陸超、投信、自營商同步買超，合計買超135.67億。自營商買超15.71億，投信買超4.42億，外資及陸資買超115.54億。

美股四大指數皆收紅，道瓊上漲162.10點（或0.51%）至32036.90點，那斯達克指數漲161.91點（或1.36%）至12059.61點，標普500指數上揚39.05點（或0.99%）至3998.95點，費城半導體指數漲43.85點（或1.53%）至2916.81點。