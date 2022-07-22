中新經緯用戶端報導，大陸國家統計局21日發布上半年31省分居民人均可支配收入，京滬均逾3.8萬元（人民幣，下同），另有7地也超過全大陸平均水準。

所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，既包括現金收入，也包括實物收入。

具體看，北京居民以3萬9391元的人均可支配收入位列第一，距4萬元關口僅一步之遙；上海緊隨其後，上半年居民人均可支配收入為3萬8996元；浙江以3萬2443元名列第三，和北京、上海同處「3萬＋」梯隊。

江蘇、天津、廣東、福建4省分均處「2萬＋」梯隊，上半年居民人均可支配收入依次為2萬6329元、2萬5454元、2萬4749元、2萬2594元；此外，山東、重慶、遼寧3省分上半年居民人均可支配收入均超1.8萬元，依次為1萬9129元、1萬8923元、1萬8326元。

上半年，全大陸居民人均可支配收入18463元，比上年同期增長4.7％。這意味著，北京、上海、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、重慶9省分居民人均可支配收入均超過全大陸均值。

從名義增速看，西藏居民可支配收入漲勢顯著；此外，貴州、湖北、四川、重慶、新疆、湖南、山西、江西、內蒙古、福建、安徽、寧夏、甘肅、廣東、江蘇、雲南、黑龍江、浙江18省分跑贏全大陸，增速超4.65％。

按收入來源分，上半年，全大陸居民人均工資性收入10576元，增長4.7％，占可支配收入的比重為57.3％。

漲薪方面，第二季高技術製造業薪資漲幅較高，其中大型設備／機電設備／重工業行業招聘薪酬環比上漲5.7％，儀器儀表及工業自動化增長4.5％。

大陸國家統計局住戶調查司司長方曉丹指出，上半年，全大陸居民人均轉移淨收入3382元，比上年同期增長5.6％，對居民增收和民生保障起到重要支撐作用。

方曉丹分析，去年下半年各地城鄉居民基礎養老金標準相繼提高翹尾因素等影響，全大陸居民人均養老金或離退休金比上年同期增長7.5％，社會救助和補助收入比上年同期增長6.2％。全大陸居民人均現金政策性惠農補貼比上年同期增長16.8％。

值得注意的是，上半年農村居民人均可支配收入名義增速和實際增速分別快於城鎮居民2.2和2.3個百分點。