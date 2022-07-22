金剛（本名：李信樵）去年和小嫻公開認愛，女方還陪他在墾丁經營賣雞翅事業，一度賣到訂單量暴增，正當外界以為兩人關係穩定時，今年5月兩人卻在直播中分手，各奔東西。昨(21日)金剛在IG宣布要離開台灣，原來他終於有新工作，受邀到大陸橫店拍戲，也算是演藝事業重上軌道。

金剛過去演出《麻辣鮮師》而闖出知名度，2009年他轉戰香港發展，直到和阮小儀合作《街坊廚神》後才走紅，當時他受訪承認前幾年在香港生活不好過，只能和朋友借錢過日子、買衣服，走紅後全盛時期每月收入可達400萬台幣，因大陸近年對港、台藝人限制變多，才使他工作變少，才決定回台灣打拚，未料收入銳減。

金剛後來坦言，常在社群網站上曬潛水照並不是過得很好，「其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活」，並期許能夠少度一點假，多有工作上門。去年他戀上小嫻，兩人共同打造賣雞翅生意，原本有聲有色，但也隨著兩人分手，金剛決定自己扛起賣雞翅事業。

昨金剛突然曬出登機照，寫下：「我的暑假只爽到一個月不到而已，然後我就要去拍戲了，好久沒有的行程，內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦，然後不要中暑這樣」，意指終於回到演員工作，粉絲也為他加油打氣，說：「阿貝（伯），我在廈門國際健康驛站等你嘿」、「咖啡不要飲太多，會脫水」、「阿北（伯），加油」、「快來快來」。