2017年中部某高中柔道教練與女學生不當往來還拍裸照，監察院調查後，兼任性平會執行祕書的張姓教師，案發當時未依規定處理性平事件，急忙偽造不實會議紀錄及簽到表交差，懲戒法院認定張致公眾喪失校園性平事件機制之信賴，判決降2級改敘。可上訴。

張姓教師在2015年到2020年期間，擔任高中之學務主任兼性平會執行秘書，負責記錄相關會議紀錄，當時學校的卓姓柔道教練與該校女學生過從甚密，發生不當往來，還拍攝她裸照，2019年監察院要求校方，清查當年有無包庇狼師之事實。

監委要求高中提供當年處理之性平會會議紀錄，但張當時只開過1次性平會議，2019年卻偽造未曾召開之2017年6月28日性平會會議紀錄，及載有未出席的人之簽名，彰化縣政付調查後將張移送法辦。

刑事部分，法院考量張姓教師犯後坦承犯行，已經獲得被害人諒解，依偽造文書等罪判刑1年，緩刑2年，判決確定日起6個月內向公庫支付6萬元。

行政究責部分，懲戒法院考量張姓教師知道卓姓教練拍攝女學生裸照，未依相關規定親自或指示他人將裸照情事通報移送機關教育處，也未報警處理，且未經性平會再決議，即決定不調查予以結案，甚者偽造性平會結案會議紀錄，有懲戒之必要，判決降2級改敘。