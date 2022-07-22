Steph and Shaq went back-and-forth on a ’17 Warriors vs. ’01 Lakers matchup



Who would win? 🤔 pic.twitter.com/dMkqr2Ncle — Bleacher Report (@BleacherReport) July 21, 2022

勇士球星史蒂芬柯瑞最近被問到2017年的勇士與2001年的湖人，哪隊實力比較強大，他毫不思索回答，「我想3大於2！」意味當時擁有柯瑞、克雷湯普生與杜蘭特的勇士，還是優於「OK連線」歐尼爾與布萊恩，歐尼爾也回嗆，「我面對他們能拿60分！」

柯瑞在《Complex》節目中表示，「這種討論沒有什麼意義，不過如果2017年的我們能在平行時空跟2001年的湖人進行一場對決，很明顯我們會贏球，我不知道我們誰可以守住歐尼爾，但我也不知道誰可以守住我和克雷湯普生，畢竟3大於2。」

不過歐尼爾也在22日的播客節目回嗆柯瑞言論，「柯瑞是我最喜歡的球員，但他這樣說明顯是錯的，勇士沒有人可以守住我和布萊恩，如果他們沒有雙人包夾我，相信我能在沒有罰球情況下拿到60分。」代表歐尼爾認為2017年的勇士不可能擊敗2001年的湖人。

只是這種隔空互嗆幾乎是毫無意義的，因為這種對決根本不可能發生，但無論是2017年的勇士或2001年的湖人，在當時的實力都是相當強大，球迷也不禁好奇假如真的可能對上，到底會產生怎樣的火花罷了。