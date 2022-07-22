土耳其總統週三表示，作為敘利亞「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process）的一部分，美國必須從幼發拉底河以東的敘利亞地區撤軍。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯、伊朗總統於德黑蘭舉行的「阿斯塔納模式」（Astana-Format）會議結束後的隔日表示：「美國現在必須離開幼發拉底河以東。這是阿斯塔納和平進程的決議結果」，同時強調其他兩國也同意這個判斷。

俄羅斯總統普丁和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）塔伊普·埃爾多安伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日出席德黑蘭「阿斯塔納模式」（Astana-Format）會談（路透社）

「土耳其也期待這一點，因為正是美國在滋養那裡的恐怖組織，」艾爾多安在返回土耳其的途中說，他指的是庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG），美國以打擊國伊斯蘭國（Islamic State, IS）為藉口與之合作。安卡拉當局認為YPG是恐怖組織庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。

艾爾段重申，接續近年來其他成功的軍事行動後，土耳其可能將再度於敘利亞北部進行另一次反恐行動，他表示，只要安卡拉長期以來的擔憂沒有得到滿足，那麼新一波的軍事行動就會浮上檯面。

他告訴記者：「你看到美國工作人員（美軍）在那邊訓練YPG/PKK人員還揮舞著他們政權的旗子，為什麼？他們的工作就是對那裡的土耳其士兵實施恐怖攻擊。他們在那裡揮舞著政權旗幟，也不過是在欺騙土耳其軍隊。不過，我們不會被愚弄的。」」

土耳其總統艾爾段於「阿斯塔納模式」（Astana-Format）會談（路透社）

土耳其身為北約成員國，長期以來一直批評美國與YPG/PKK合作對抗伊斯蘭國，稱使用一個恐怖組織打擊另一個恐怖組織毫無意義。PKK被土耳其、歐盟和美國列為恐怖組織，造成包括婦女、兒童和嬰兒在內的4萬人死亡。