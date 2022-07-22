Global Mall 桃園A19的3樓美食街與桃園捷運出口連通，更帶來了10多間園獨家或是新型態店美食品牌。（石智中攝）

Global Mall 桃園A19因著與樂天桃園棒球場連通，在3樓連接天橋口的7-11更特別為球迷帶來了現拉生啤酒。（石智中攝）

說到青埔最新的大型地標，當然不能不提Global Mall 桃園A19，在去年9月底才正式登場，民眾只要搭乘桃園捷運，一下車就能到達樂天桃園棒球場，以及結合了運動、娛樂體驗，還有為了附近居民方便而打造的一站滿足Global Mall，不僅是全台首家主打永續、智能購物中心，更陸續帶來了全台百貨最大攀岩館「原岩攀岩館」，以及上周甫開幕的全台百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，更有全廳「黃金座席」的喜樂時代影城，以及一系列特色百貨餐飲，不管是周末來附近休閒渡過一天，還是來看球賽順便逛逛街，應有盡有的店家，相信都能滿足全家老少的需求與娛樂。

原岩攀岩館館內擁有10米高的上攀牆、多角度抱石牆面，不管是老手，又或是小孩或新手，都能輕鬆體驗不同難易程度攀岩運動。（石智中攝）

Global Mall 桃園A19引進了全台百貨最大的「原岩攀岩館」，不怕日曬雨淋也能隨時體驗攀岩樂趣。（石智中攝）

地點：Global Mall 桃園A19 4F

時間：11:00-22:00

iSKI滑雪俱樂部於8月17日前加碼推出三大超值優惠，單堂初階滑雪體驗課享優惠價1300元，iSKI會員套組課程62折起，最多折3萬8000元，雪物嚴選指定雪具75折起。（石智中攝）

Global Mall 桃園A19的全台百貨第一家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，在專業資深滑雪教練帶領下，能搭配單板Snowboard、雙板Ski等進行各式訓練課程。（石智中攝）

iSKI滑雪俱樂部全館150坪的空間裡，就有兩座長達10公尺、全台唯一歐洲原裝進口的大型「滑雪模擬機」，不必等冬天出國也能練習滑雪。（石智中攝）

電話：(03)287-6850

Global Mall 桃園A19引進了全台百貨最大的「原岩攀岩館」，館內擁有10米高的上攀牆、多角度抱石牆面，岩點不定期更換，讓使用者每次都能挑戰新路線，且室內訓練環境不受天氣限制，就算是悶熱多雨的北部，也能輕鬆在室內體驗或訓練，更會依照攀登難易程度進行分級，就連小孩也能享受攀岩樂趣，暑假放電正剛好之餘，說連新手也不用怕掌握不了，隨時都有教練在場指導，現更推出8月5日前2人以上團報享9折優惠，假日想做點不一樣的運動，一趟捷運即可抵達。

Global Mall 桃園A19為了推廣運動、持續擴大與樂天桃猿隊的合作，館中還設有「Rakuten Monkeys」樂天桃猿品牌櫃位。（石智中攝）

「Rakuten Monkeys」樂天桃猿品牌櫃位會不定期推出的樂天桃猿隊限量球衣、聯名商品及各式設周邊小物。（石智中攝）

地點：Global Mall桃園A19 5F

時間：11:30-22:00

Global Mall 桃園A19 4樓的喜樂時代影城桃園A19店，現推出安心包廳專案，3000元即可包下10-12人影廳，獨享整間電影廰。（石智中攝）

喜樂時代影城桃園A19店獨家首創全館採法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅，環繞式音場設計結合落地式巨幕，就算是在微影廳中也能感受沉浸式的影音體驗。（Global Mall提供）

電話：(03)422-0862

太久不能出國，相信不少滑雪愛好者都相當想念滑雪的快感，正好Global Mall 桃園A19的全台百貨第一家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，就在上周開始試營運，全館150坪的空間裡，就有兩座長達10公尺、全台唯一歐洲原裝進口的大型「滑雪模擬機」，在專業資深滑雪教練帶領下，更能搭配單板Snowboard、雙板Ski等，以進行各式訓練課程，透過穩定、可加溼的「雪毯」上進行滑雪訓練，還具有10-20度坡度、0-35KM時速可控功能，讓滑雪擬真感提升，在大熱天的暑假，或是不能出國的期間，不需再背負器材爬坡、穿著厚重雪服上山，也能輕鬆體驗或訓練滑雪這種在台灣相當罕見的運動，就連4歲以上的小朋友也能體驗，可是另類的新選擇，8月17日前加碼再推三大超值優惠，單堂初階滑雪體驗課享優惠價1300元，iSKI會員套組課程62折起，最多折3萬8000元，雪物嚴選指定雪具75折起。

Global Mall 桃園A19引進了鼎珍旺餐飲集團全新型態的「藏王日式食堂」，現推出當月壽星免費招待「天婦羅蛋糕」、「父親節四人餐酒套餐」等優惠。（石智中攝）

地點：Global Mall桃園A19 4F

時間：11:00-22:00

電話：(03)287-3175

Global Mall 桃園A19帶來了以海洋風結合棒球球場主題的「Shock燒肉」，主打燒肉火烤兩吃吃到飽，以及結合KTV包廂歡唱雙享受。（石智中攝）

樂天桃園棒球場就正正在Global Mall 桃園A19旁邊，現也正值下半年球季開打，當然就有不少球迷會來到現場看球，而Global Mall也為了推廣運動、持續擴大與樂天桃猿隊的合作，除了每逢樂天桃猿隊主場日，A19館內專櫃同仁也會換上樂天桃猿棒球服以外，館中還設有「Rakuten Monkeys」樂天桃猿品牌櫃位，每次不定期推出的樂天桃猿隊限量球衣、聯名商品及各式周邊小物，都會吸引球迷排隊搶購，更會邀請樂天女孩一起到現場與民眾互動同樂，可是真正以運動為主題之一的購物中心。

地點：Global Mall桃園A19 4F

Global Mall 桃園A19引進了「家樂福影響力概念店」，貫徹永續概念，首度推出清潔劑裸賣。（石智中攝）

時間：9:30-午夜1:00

電話：(03)287-6625

除了運動以外，Global Mall 桃園A19也相當重視娛樂體驗，因此特別帶來了採現代藝術空間美學鋪陳、共有16廳的「喜樂時代影城桃園A19店」，更是獨家首創全館採法拉利系出同門的高規全皮革沙發座椅、XD Technologies高階運算核心，環繞式音場設計結合落地式巨幕，以豐富音場空間摸擬出自然的立體聲動，就算是在微影廳中也能感受沉浸式的影音體驗，現更推出安心包廳專案，3000元即可包下10-12人影廳，獨享整間電影廰，電影可任選，再送每人中杯碳酸飲料、小份爆米花，另暑期優惠買兒童票或學生票，即贈小杯可樂，加購爆米花享全面9折優惠。

地點：Global Mall桃園A19 5F

時間：11:00-22:00

電話：(03)287-6978

Global Mall 桃園A19不僅主打體驗，就連美食也帶來最新、最潮的餐廳給消費者，像從桃園起家的鼎珍旺餐飲集團，繼浮誇和牛海陸鍋聞名的藏王極上鍋物、奢華頂級的藏王極上燒肉餐酒館以後，此次就帶來全新型態的「藏王日式食堂」，店中以日式燈籠、大幅掛巾布幔及木色格柵窗櫺，展現濃濃居酒屋的風味，更推出獨家、道地且多樣化的日式料理，近期還有新推的超澎湃「手捲散壽司」及開胃又下酒的「石鍋燒物」，甚至還有被譽為清酒之王的限量「十四代」，看完球賽或假日來聚餐就正適合，現還推出當月壽星免費招待「天婦羅蛋糕」、「父親節四人餐酒套餐」等優惠。

*未滿十八歲禁止飲酒，酒後不開車。

地點：Global Mall桃園A19 5F

時間：11:00-22:00

電話：(03)422-9555

覺得居酒屋還是不夠假日的氣氛，那不妨來體驗以海洋風結合棒球球場主題的「Shock燒肉」，主打燒肉火烤兩吃吃到飽，以及結合KTV包廂歡唱雙享受，不僅有澳洲和牛吃到飽，搭配石鍋拌飯、各式肉類，甚至還有九孔鮑魚等海鮮，更提供可容納4-20人的11個獨立包廂，不管是家庭或與朋友聚會，都能在包廂中快樂用餐歡唱，連續攤到KTV也不用換場地，周末假日最適合，定價每人839元起，滿4位大人消費即享限時2小時包廂，8月31日前憑球賽及影城票根，4人同行點購「海陸隨意烤」即贈澳洲和牛或霜降牛。

地點：Global Mall桃園A19 2F

時間：8:00-23:00

電話：(03)287-6020

除了運動、娛樂以外，Global Mall 桃園A19還貼心引進了「家樂福影響力概念店」，與館內主打的永續概念互相呼應，不僅為首家引進義大利麵、紅酒、巧克力冷藏櫃體，也規劃了近3000種超過20國的進口商品品項，更以永續為概念，首度推出清潔劑裸賣，同時將桃園創生團隊「大溪味」小農物產與職人手作搬進量販展出，除了滿足周邊居民日常購物需求，就連來看球賽的球迷，也能直接在店中購買冰鎮啤酒，以及烤雞、披薩等完整的即食熟食商品，滿足不同的客群需求。