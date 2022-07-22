GLORIA OUTLETS華泰名品城8月31日前每周六下午2點到7點期間，均將舉辦小丑氣球大放送、新馬戲表演、魔幻立方體等「嗨Fun街藝歡樂Show」表演。（華泰名品城提供）

說到青埔另一大地標，當然少不了位在全台主打擁有最齊全精品品牌的「GLORIA OUTLETS華泰名品城」，不管是搭乘高鐵或桃園捷運，都能一出站即抵達，而且現在更是暑假檔期「Newtro Playground」開跑的季節，不管是拍照打卡的一到三期彩虹熱門復古場景，或是暑假期間每周六下午都會舉行的「嗨Fun街藝歡樂Show」，甚至是一系列全台獨家、擁有下殺價優惠的精品Outlet，通通一應俱全，8月31日前還有針對會員的「Fun我們一起去渡假」抽獎，憑當日單筆滿額發票，即抽「碼頭乾杯」派對遊艇包船之旅、「自然圈農場」包圈露營體驗，以及「陽明山美國渡假村」包棟住宿等獎品。

GLORIA OUTLETS華泰名品城今夏的暑假檔期「Newtro Playground」現正開跑，帶來了一到三期彩虹熱門復古場景打卡熱點。（石智中攝）

GLORIA OUTLETS華泰名品城一期的「Drive-in美式搖滾快餐店」更有「復古Newtro電話亭」隨時響起，讓大家拿起話筒，即會聽到驚喜問候語。（石智中攝）

今年GLORIA OUTLETS華泰名品城的「Newtro Playground」，特別把園區中的美式Newtro場景，在今夏搖身一變成彩虹色的復古玩味場所打卡點，像一期的「Drive-in美式搖滾快餐店」就有「復古Newtro電話亭」隨時響起，讓大家拿起話筒，即會聽到驚喜問候語，而二期的「Roller Disco搖擺迪斯可」則致敬70s-80s經典的保齡球館，來拍個錯位照即能在多彩保齡球牆及趣味保齡球道上，輕鬆打出Strike和Turkey，最後還有三期的「Hiphop嘻哈球場」則帶來多彩霓虹燈搭配「螢光色系籃球購物車」，拍出活潑照片超輕鬆，8月底前在公開的個人Instagram上傳貼文、追蹤華泰名品城官方帳號並打卡，即有機會被分享至官方IG限時動態，再抽3000元園區購物金。

GLORIA OUTLETS華泰名品城上月甫開幕，為全台唯一的「VERSACE Outlet」，全店打造了兩層特大的空間，2樓特別帶來品牌可愛童裝，全店更祭出5折起優惠。（石欣蒨攝）

GLORIA OUTLETS華泰名品城中精品選物店Minoshin，集結了《慾望城市》凱莉的經典婚鞋品牌Manolo Blahnik、女明星衣櫃戰袍的Balmain等品牌。（石智中攝）

GLORIA OUTLETS華泰名品城中的台灣設計師品牌ChloeChen也全新改裝登場。（石智中攝）

GLORIA OUTLETS華泰名品城中微風BreezeCouture旗下的複合式精品童裝babyMadison，正式登陸並祭全店2折起折扣價。（石智中攝）

而正值暑假旺季，GLORIA OUTLETS華泰名品城也陸續帶來全新品牌開幕，像是上月甫開幕、全台唯一的「VERSACE Outlet」，更是打造了兩層特大的空間，2樓特別帶來品牌可愛童裝，全店還祭出5折起優惠，可是粉絲不能錯過的店點，另外還有精品選物店Minoshin，集結了《慾望城市》凱莉的經典婚鞋品牌Manolo Blahnik、女明星衣櫃戰袍的Balmain等品牌，台灣設計師品牌ChloeChen也全新改裝登場，就連微風BreezeCouture旗下的複合式精品童裝babyMadison，也正式登陸並祭全店2折起折扣價，讓大小朋友都能買到心頭好。

地點：桃園市中壢區春德路189號（高鐵桃園站 6號出口、桃園國際機場捷運 A18站 2號出口）

時間：11:00-21:00（周末營業至 22:00）

電話：(03)273-8666