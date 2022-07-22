自桃園青埔區開始發展後，不僅成為了年輕、小資家庭首購的區域首選，更陸續吸引了不少商家進駐，隨著桃園捷運開通以後，加上如大型購物中心Global Mall 桃園A19店、主打精品的Outlet華泰名品城，還有日系的水族館Xpark、高級頭等艙影城新光影城，以及IKEA桃園店等大品牌開幕，青埔不再僅是年輕人的購屋首選，更成為了民眾假日休閒出遊的新地標。此次就將帶大家逛逛青埔有什麼好玩、好吃，讓大家假日不再僅有往中南部跑的選擇，而是能輕鬆搭桃捷就能玩上一整天的新青埔。

青塘園生態公園擁有親水緩坡、觀景平台、木棧道、人行步道及戶外劇場等多元的遊憩空間，成為了都市民眾的親水公園。（石智中攝）

地點：桃園市中壢區高鐵南路二段旁

時間：24小時

青埔地區周遭開始有大量居民遷入，而「青塘園生態公園」就成為了都市民眾的親水空間，更因擁有親水緩坡、觀景平台、木棧道、人行步道及戶外劇場等多元的遊憩空間，吸引了不少民眾在空閒時來散步之餘，園中還有偌大的草皮，更是小孩或毛小孩來嬉戲玩耍的好地方，加上中間池塘中許多的水生植物和豐富生態，從桃園捷運A19下車後，只要走6分鐘左右即能抵達，假日來休閒野餐可是個不錯的選擇。

莫平方寵物咖啡廳不僅在青埔擁有超高人氣，假日更是吸引了不少特地從台北、新竹等地方帶著毛小孩來的家長。（石智中攝）

莫平方寵物咖啡廳提供日式咖哩飯、早午餐、蛋糕等餐點以外，還有毛孩專屬、老闆老吳每日親手製作的「MOMO牛漢堡排」等鮮食餐，更能訂製寵物蛋糕。（石智中攝）

地點：桃園市中壢區文昌路225巷32弄16號

襲園美術館為僕人建築空間設計一手打造的全清水模建築，每周六開放民眾免費預約參觀。（石智中攝）

襲園美術館每周六更有茶禪泡、抄經、手沖咖啡等深度體驗課程，每堂課200元。（石智中攝）

襲園美術館館中每3個月會更換一次展覽，還有不定期的點茶課、廚藝課、藝術家合作的工作坊，以及藝術家的創作分享會。（石智中攝）

時間：周一-五 11:00-15:00（周三店休）、周六 12:00-20:00、周日 11:00-18:00

電話：(03)287-2487

正光照相館雖然不提供照相服務，但卻販賣著傳統、親手製作的「米腸香腸切」。（石智中攝）

正光照相館可是青埔最近在Instagram上相當熱門的景點，以改造貨櫃屋，加上門口經典的偉士牌中古摩托車，打造了復古風的打卡美食熱點。（石智中攝）

就在青塘園生態公園附近、從桃園捷運A19走路僅約12分鐘的距離，就有著能讓養毛小孩的家庭，輕鬆用餐的「莫平方寵物咖啡廳」，因著店中最萌店長柯基momo及三店員貓咪DoReMi，還有主打人氣的唐揚雞餐點，以及毛孩最愛的「手作漢堡排」寵物餐點，更是寵物可落地店家，還貼心準備了毛孩的玩具、零食、尿布、牽繩扣環等，還有拍照場景及小道具，讓其不僅在青埔擁有超高人氣，假日更是吸引了不少特地從台北、新竹等地方帶著毛小孩來的家長，假如毛孩生日還能在店中預訂寵物蛋糕，舉行溫馨的慶生會。

地點：桃園市中壢區青埔九街57號

豆嫂的零食雜貨店不僅集結了琳瑯滿目的國外美食，更打造了一整面的泡麵牆，成為了青埔另類的打卡熱點。（石智中攝）

豆嫂的零食雜貨店中引入了韓國才有的煮泡麵機，讓顧客在台灣也能感受在韓國漢江邊煮泡麵的體驗。（石智中攝）

時間：採預約制，僅周六開放預約，10:00-12:00、14:30-16:30兩個時段

電話：(03)453-4833

樂天桃園棒球場正是中華職棒樂天桃猿的主場「樂天桃園棒球場」，只要一走出桃園捷運A19站即能抵達。（樂天集團提供）

樂天桃猿隊本月正式拿下今年上半季冠軍，而現正值下半年球季開打，不妨搭趟捷運來感受熱烈的中華職棒氣氛。（樂天集團提供）

假如想要享受一個寧靜、療癒的周末，「襲園美術館」就正是藝術愛好者的必訪之地，其由僕人建築空間設計一手打造的全清水模建築，平常為建築、室內設計公司，但在1-3樓就打造成社區型美術館，不管年齡、興趣的民眾都能免費預約參觀，館中每3個月會更換一次展覽，還有不定期的點茶課、廚藝課、藝術家合作的工作坊，以及藝術家的創作分享會，只要3天前於官網預約即可，另外每周六更有茶禪泡、抄經、手沖咖啡等深度體驗課程，在寧靜、充滿禪意的清水模中渡過周末，可是在繁忙都市中不可或缺的安靜。

地點：桃園市大園區高鐵北路三段418號之1號

Xpark × VA VA VOOM推出「涼夏浴衣套票」，現於KKday上獨家販售，1200元。（Xpark提供）

今年暑假Xpark也為企鵝精心準備夏季慶典，不僅利用冰雪搭成小冰山，更有流水「魚」麵線讓企鵝來品嚐。（Xpark提供）

時間：周二-日 11:00-19:00、周一店休

電話：0913-398-335

說到青埔最近Instagram熱門拍照點，就有不提供拍照服務「正光照相館」，賣的是傳統小吃「米腸香腸切」，夫妻店小三與Kiki保留父親曾在天母經營的照相館店名，並發揮創意改造貨櫃屋，加上門口經典的偉士牌中古摩托車，就打造了復古風的打卡熱點，店中也販售老闆親手做的紅糟肉、米腸、香腸及冷泡茶，搭配不定期更換酸菜、洋蔥、小黃瓜絲、醃蘿蔔及菜脯等小菜，來到青埔遊玩來一份開胃小吃正剛好。

地點：桃園市大園區中山南路二段640號

時間：周一-五 9:00-21:00、周六10:00-19:00、周日店休

電話：(03)426-0937

國外的零食、泡麵越來越受台灣消費者歡迎，而在青埔的「豆嫂的零食雜貨店」就正集結了琳瑯滿目的國外美食，不僅擁有網絡電商平台，走進實體店中還猶如身處日本零食店，老闆更打造了一整面的泡麵牆，還放置了韓國才能體驗的煮泡麵機，不僅讓顧客能買到不少不斷更新的日韓美食，更成為了特色的打卡景點，假如有找不到的零食、泡麵，不妨來店裡尋寶看看，讓你感受提早出國的滋味。

地點：320桃園市中壢區領航北路一段1號

電話：(03)425-0927

在桃園捷運A19站一出去，映入眼中的正是中華職棒樂天桃猿的主場「樂天桃園棒球場」，在今年更由日本樂天株式會社冠名，寫下職業棒運動屬地主義新猷，占地約4公頃、擁有1萬2000席座位的國際標準棒球場，更設立了「Rock Seat」、「尊猿席ROYAL SEAT」、「團猿席BOX SEAT」、「VIP SUITE」、「大盛樂園」座席專區，讓球迷能以不同的方式更投入球賽，剛好正值下半年球季開打，不妨搭趟捷運來感受熱烈的中華職棒氣氛。

地址：桃園市中壢區春德路105號

營業時間：周一-五 10:00-21:00、周六-周日 10:00-22:00

在2020年開幕、來自日本的台灣首座新都會型水生公園Xpark，占地面積超過4000坪，分為地上3層、地下2層，結合了台灣學術、日本娛樂的性質，打造成寓教於樂、可透過五感體驗的水生公園，而現更趁暑假期間、於9月30日前推出夏日祭典活動，不僅有「涼夏風鈴廊道」及「文月緣側」等充滿日式風情的場景，還與VA VA VOOM合作獨家推出「涼夏浴衣套票」，讓民眾能穿起浴衣，在園中拍攝美照，現已在KKday上推出獨家每日限量套票。