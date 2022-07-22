頭頂綠光炸裂！一名男網友表示，學長最近成立了自己的事務所，他與女友去對方家中慶祝，因為3人在大學階段是相互扶持的戰友，結果他很快就不勝酒力，只剩下女友和學長相處，本來他也沒覺得不對，直到回家路上發現女友腿上的絲襪消失了，讓他覺得似乎哪裡怪怪的，對此，女友則解釋說是因為學長家太熱，導致絲襪濕濕的，穿起來很不舒服，所以就脫掉了。貼文引起網友討論。

一名男網友在PTT上發文說，他和女友與學長是大學時期的好朋友兼戰友，不管是社團活動、系上活動或是期中期末考的考古題，又或是籌組讀書會等，他們三人都是扮演互相扶持與協助的角色。

男網友表示，學長最近剛成立自己的事務所，興高采烈的邀請他和女友到家裡慶祝，而女友為了表示禮貌特地穿了最近新買的絲襪去，而他不管是學生時期，還是初入社會的時候，都承蒙學長許多照顧，於是也帶了自己珍藏多年的紅酒去拜訪。

男網友指出，他的酒量其實不太好，所以喝了幾杯就不省人事，只剩下女友和學長，結果聚會結束的時候，學長送他們到捷運站搭車，他才注意到女友的絲襪消失了，隨口問了一句「你的絲襪怎麼脫掉了啊？」女友回說因為學長家就算開冷氣還是很悶熱，導致她流了很多汗，穿著濕濕的絲襪在腳上很不舒服，所以最後就脫了，但後來喝開了，就不小心放在學長房間的床上忘了拿回來。

男網友表示，聽完女友的解釋，他也沒再多問什麼，但總覺得哪裡不對勁、怪怪的，卻又說不上來，請問各位這樣正常嗎？不少網友看了吐槽說，兄弟頭上是不是綠綠的，還希望大家推理什麼呢？還有女網友表示，如果真想脫絲襪，會進去廁所脫，且脫下來會塞包包，不可能丟人家床上。

不過，由於貼文內容太離奇了，讓許多網友懷疑這是原PO的幻想文，「這到底是不是在反串啦XD」、「這是在演哪一齣」、「這是幻想中的女友嗎」、「這個劇情有點太神奇囉！」

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