大陸環球網22日引述路透社報導，英國軍情六處負責人摩爾當地時間21日聲稱，中國現在是英國軍情六處的首要情報任務，超過反恐。

報導稱，摩爾在美國科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇上講話時，將矛頭瞄準中國，他聲稱瞭解北京如何實現其戰略目標，是特別複雜的挑戰。

「如果你深入研究他們如何實施並如何組織（戰略）、他們的戰術意圖是什麼，以及他們正在構建什麼能力，這就是個黑盒子。」摩爾聲稱，「像我的機構可以幫助英國大臣和政策制定者理解這一點，這樣他們就可以處理好與中國的這種非常複雜、困難的關係。」

環球網引述對摩爾這番說辭網友並不買帳，有網友反問說：「如果它引起了你這麼多的關注，為什麼要對全世界大聲說出來呢？這是情報部門的做法嗎？」

還有人表示，「他們應該擔心自己，而不是擔心別人。」

更有人直接提醒說，「西方無法接受這樣一個事實：今天的中國是一個超級大國，而不是他們在19世紀利用的弱者。」