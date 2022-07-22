由特斯拉等重量級成長股帶動，以及尾盤湧現一波拉升力道，周四美股主要指數全面收高。

以科技股為主的那斯達克指數勁揚1.4%，在三大指數中漲幅領先。標普500指數收盤創下於6月9日來新高。美元走軟亦提振了科技股。

美國國會持續推進晶片法，費半指數上漲1.53%。台積電ADR漲1.42%，聯電ADR漲4.29%。

特斯拉上季業績報喜，股價飆漲近10%，緩解了電信和能源股下跌帶來的壓力。AT&T重挫，拖累電信股下跌。原油價格續跌，能源股首當其衝。

三大指數周線料將收高。那斯達克指數本周以來漲約5.3%，標普500指數漲3.5%，道瓊指數本周來漲近2.4%。

★主要指數

道瓊指數漲162.06點或0.51%，收32,036.90點。

標普500指數漲39.05點或0.99%，收3,998.95點。

那斯達克指數漲161.96點或1.36%，收12,059.61點。

費城半導體指數漲43.86點或1.53%，收2,916.81點。

★消息

跟進其他主要央行，歐洲央行周四啟動11年來首次的升息周期，且一口氣就將存款利率從-0.5%調升2碼（50個基點），結束長達8年的負利率時代，以超乎預期的升息力道抑制失控的通膨。市場將密切關注美國聯準會下周召開的貨幣政策會議，屆時料將再次升息75個基點。

受歐洲央行一出手就升息50基點影響，歐元兌美元觸及兩周新高，美元走跌。

周四紐約期油收跌3.53美元或3.53%，為每桶96.35美元，盤中一度暴跌7.5%，跌至94.59美元。倫敦布蘭特期油收跌3.49美元或3.25%，為每桶103.86美元，盤中一度跌5.07%，至每桶101.5美元。美國汽油庫存增加幅度超出預期，以及歐洲央行大舉升息使區域經濟蒙上陰影，均不利於原油需求。

本周也將公布備受關注的美國第二季國內生產毛額（GDP），有可能再度跌為負值，根據一項公認的經驗法則，當GDP連續兩季負成長即意味著美國處於衰退。

美國勞工部公布，上周（截至7月16日）初次請領失業金人數較前一周增加7000人，為25.1萬人，超出市場預期的24萬人，並創下8個月來新高，加劇對經濟衰退的擔憂。

美國費城聯準銀行7月製造業指數為負12.3，遠不及經濟學家所預估的回升至1.6，並較6月的負3.3進一步下挫，創下2020年5月來新低。

白宮證實美國總統拜登確診感染新冠病毒，目前症狀「非常輕微」，依據美國CDC指引，拜登將在白宮進行隔離，隔離期間仍將履行公務。根據白宮聲明，拜登接種過4劑新冠疫苖，目前已開始服用輝瑞口服藥Paxlovid。

周四對央行利率較為敏感的美國2年期公債殖利率大跌15.3個基點，為3.095%，創下6月15日以來最大單日跌幅。美國10年期指標公債殖利率大跌12.7個基點，跌破3%關卡，報2.908%，創下6月22日以來最大單日跌幅。這意味著10年期與2年期債息曲線仍然呈現「倒掛」，反映市場預期美國經濟可能陷入衰退。美國30年期債息下跌9.7個基點，為3.071%，創下6月29日以來最大單日跌幅。

美國各交易所成交量總計為105.8億股，過去20個日均量為116.3億股。