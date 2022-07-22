游姓男子與徐姓女子在1997年結婚至今，徐女稱游男無業在家已逾10年，家庭經濟全靠她擔任清潔工負擔，她訴請離婚，台灣高等法院維持原判決，認定游男對於婚姻發生破綻之重大事由原因有較高可責性，判准離婚。

徐女主張，游經商虧損，要求她向娘家及錢莊借錢供其使用，她陸續借款上百萬元都由她獨力代償，且游男拒絕工作迄今已10餘年，家庭經濟全由她擔任清潔工負擔，她曾向他表示可介紹其清潔工作，但他不僅拒絕，且對清潔工作感到羞恥，卻又長期向她索取生活費。

徐女說，她之前患病住院，游男知悉也未曾探視照顧，她在2020年9月分居迄今，兩造婚姻及互信基礎已出現破綻，情感已不復存在，難期待兩造繼續經營婚姻生活，請求法院判決離婚。

一審新北地院及二審高院都認為，游男無任何身心障礙之情況下失業後，僅形式上向就業服務站求職，然經多次推介應徵其能勝任之小客貨車司機工作，卻未積極就業，無業在家已逾10年，除依靠低收入戶補助及租金補貼外，家計負擔均委諸徐女。

合議庭認定，游男未反省導致兩造情感基礎消失之原因，體貼徐女長久以來對家庭之付出，設法彌補過往對家庭經濟狀況之窘境及兩造關係之疏離，他具有較高可責性，判決離婚。