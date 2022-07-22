有「最美性學博士」之稱的許藍方先前捲入和已婚醫生的緋聞，並被對方的正宮妻子提告求償300萬台幣，上月許藍方出庭，透露因存款戶頭只剩7千多元，只能解除委任律師，單打獨鬥應戰。本月6日台北地院判決許女賠50萬元，而許藍方和媒體之間互告的官司仍在進行，昨(21日)媒體反告許藍方的案子最後一次開庭，許藍方則請出委任律師曾耀賢到庭幫她辯護。

據知，許藍方遭判須賠償對方正宮50萬元後，也已經提告正宮誹謗，台北地檢署已受理許女提告，目前全案分「他案」偵辦中。而去年8月，許藍方曾在臉書點名週刊報導不實，去年底看到媒體做新聞回顧時，更發文表示已經請律師提告週刊，而週刊也反擊，控告許藍方侵害名譽權並求償10萬元等。

對於外界指許藍方哭窮，當時她曾發表6點聲明強調自己說的都是實話，「確實有工作、有賺錢，但馬上就賠出去了，根本無法存錢」，並指「知名度高不等於收入就多」。據《鏡週刊》報導，許藍方原本委任律師劉韋廷幫忙，但對方出庭一次後，許藍方便以戶頭收入不多為由解除委任，昨週刊告許藍方案最後一次開庭，許藍方意外請出另一位委任律師曾耀賢到場。

對此，律師曾耀賢表示，他之前曾看過許藍方和已婚律師的對話紀錄，能證明報導不實，加上許藍方突然改變委任律師，曾耀賢尚未接收到之前的訴訟資料，故能提出申請擇期開庭，而法官為保障許藍方的權益，已同意9月22日開庭。