高雄市旗山區旗南二路一帶昨天下午4時發生一起軍民車禍，28歲蕭姓男子駕駛軍用大貨車，沿旗南二路往旗山方向直行時，與50歲黃姓小客車女駕駛發生車禍，導致黃女腳部擦傷。(高雄市警方提供／林雅惠傳真)

高雄市旗山區旗南二路一帶昨天下午4時發生一起軍民車禍，28歲蕭姓男子駕駛軍用大貨車，沿旗南二路往旗山方向直行時，與50歲黃姓小客車女駕駛發生車禍，導致黃女腳部擦傷，警方到場進行酒測，發現雙方皆無呈現酒精反應，究竟車禍肇因為何，警方調查釐清中。

高雄市警局旗山分局表示，蕭姓現役軍人昨天下午4時，駕駛軍用大貨車沿旗山區旗南二路往旗山方向直行，車輛行進間，蕭男欲從內車道變換到外車道，疑未注意右側有來車，擦撞到同方向的白色自小客車黃姓女駕駛。

警方指出，擦撞當下黃女的自小客車疑因受到外力撞擊，車身迴轉180度，來到內車道成逆向，自小客車卡在軍用大貨車左後輪前，車身及車頭受到損壞，黃女腳部擦傷並受驚嚇，事後自行就醫無大礙，車禍肇因由警方調查釐清中。

警方呼籲，駕車行車時，應具備「防禦駕駛」觀念，隨時注意前方路況及左右來車，也要和前方車輛保持適當車距，轉彎時應先顯示車輛前後之左右邊方向燈光；變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成轉彎或變換車道之行為，以保護自身安全，避免發生事故。