國道1號台南市新市段北向車道今天凌晨發生一輛大貨車爆胎衝破護欄跌入邊坡，造成4人受傷送醫，所幸無生命危險。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，53歲顏姓男子今天凌晨零時12分駕駛一輛大貨車行經國道1號北向314.8公里時右前輪爆胎，造成車輛失控衝破護欄後，跌入外側邊坡，4人受傷。

警消立刻出動救護，將傷者送往台南市麻豆新樓醫院；這起車禍未影響主線行車，傷者多挫傷，僅1人開放性骨折，無生命危險，國道警察呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，以維護行車安全。（編輯：張芷瑄）1110722