女星謝忻6月前往綠島打工換宿，在當地負責接送旅客等各項工作，不時透過社群媒體分享生活的她，看得出來過得相當充實，近日結束25天打工換宿生活回到台北，她坦言已經累壞了，更強調：「這次體驗已經夠了」。

謝忻拋下明星光環到綠島打工換宿，負責接送旅客、做房務、擺攤等各種工作，換取免付單日8百房費，不過到第5天時，她坦言開始有點想家，根據《聯合新聞網》報導，她已經結束為期25天的打工換宿，如今返台即將加入本土劇《市井豪門》演出，她也吐露心得：「我人生中沒有真正上過班，有老闆叫我工作是件新鮮事，那種一切砍掉重來，體會到最單純的開心，是我此行的目的」，而這段時間也體會到何謂簡單的快樂，更了解為何小嫻想長期待在屏東生活，不過接受媒體訪問時，她坦言累到不想做家事，改找1200元的鐘點打掃阿姨幫忙。

謝忻表示這段期間無論發什麼動態，都會有黑粉重提過去小三的事，但她都選擇高EQ回應，坦言事情爆發後感到難過無助，但花了1年時間才理解到「會離開的，本來就不屬於你，留下來的，才是最珍貴」，接著提到和上班族男友已經交往2年多，感情穩定的兩人不排斥結婚或閃婚。

謝忻除了在社群網站分享綠島打工換宿點滴，也不忘曬出比基尼辣照造福粉絲，日前她在大街上穿著黑色比基尼，傲人D罩杯及深邃事業線呼之欲出，此外，還在海邊如願穿上三點式比基尼，凹凸有致的火辣身材讓網友看的鼻血直流。