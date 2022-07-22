萬物皆漲，你的薪水有漲嗎？薪資查詢平台《比薪水》統計今年上半年雙北、桃園、新竹、台中、台南、高雄七都平均薪資，其中在「超越該縣市平均薪資的公司」，以「科技相關產業」坐穩高薪公司名單，而高雄平均薪資也罕見超過台中，推測可能與台積電落腳楠梓有關。

台北、新竹平均薪資高於全國各縣市平均薪資

據比薪水統計，全國各縣市平均薪資為 41,111 元，與主計處上月所公布的經常性薪資 46,570 元相比，相差了 5,459 元，其中只有台北與新竹的平均薪資高於全國各縣市平均薪資，而按照平均薪資的高低排行則是：新竹＞台北＞新北＞桃園＞台南＞高雄＞台中。

超越「平均薪資」公司 聯發科稱霸全台

超過新竹平均薪資的公司有5家：聯發科技84,991元、友達光電59,743、工研院58,275元、台積電55,991元、力成科技51,533 元。

超過台北平均薪資的公司有10家：和碩53,541 元、緯創資通53,148 元、花旗銀行51,958 元、資策會 50,470 元、華碩電腦 50,119 元、中國信託銀行 48,965 元、玉山銀行48,763 元、仁寶電腦 48,429 元、蝦皮購物48,293 元、中鼎 47,087 元。

超過新北平均薪資的公司有1家：緯創資通 53,774 元；桃園則有4家：台達電60,200 元、廣達電53,390元、日月光中壢廠45,688元、欣興電子42,246元。

超過台南平均薪資的公司有3家：聯電58,644 元、台積電53,927 元、群創光電48,468 元；而高雄1家：日月光高雄廠 46,914 元。

超過台中平均薪資的公司有4家：台灣美光65,488 元、台積電54,590 元、友達光電46,710 元、矽品40,665 元。

高雄薪資成長與台積電有關？比薪水：需長期觀察

比薪水分析表示，過去經常在七都平均薪資排行中墊底的高雄，在今年上半年不僅薪資上有成長，還罕見超越台中平均薪資，有推測是否跟台積電到高雄設廠有關，不過比薪水認為還需要長期觀察，再來討論薪資成長的關鍵因素比較合理，不過確實已經有為高雄求職市場帶來變動。

再者，這次名單不僅可以發現有8成都是科技相關產業，也可觀察到北部的工作機會較南部多，光是雙北突破平均薪資的高薪公司，相加就有 11 間，代表有高薪才有競爭力。

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