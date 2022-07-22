蝦皮購物今(2022)年5月才針對非品牌商城的一般賣家提高手續費，時隔三個月再度調漲，這次不僅針對小賣家，包括一般賣家和商城賣家均提高手續費抽成。

蝦皮手續費連兩波調漲 賣家喊：吃相難看

蝦皮購物官方發出最新公告指出，8/1起將調整部分收費機制，針對「非商城賣家」，非促銷檔期期間成交手續費為4%，最高手續費為600元，而促銷檔期期間調整為5%，最高收取 750 元。

以促銷檔期為例，商品一件售出金額400元，運費60元：

調升前：成交手續費為400 x 4%= $16

調升後：成交手續費為400 x 5%= $20

至於「商城賣家」，若未參與長期或短期之免運或蝦幣回饋活動的賣家，依商品類別不同，最高收到9%的成交手續費。

賣家喊：「養套殺」

消息一出，賣家們直喊「太誇張」，「頻率太高了吧，真蝦」、「希望有一個平台能出來競爭，一家獨大不是好事啊」、「這樣下去有點太誇張了，雖然有賺，可是根本做心酸的，人力成本增加，可是利潤一直被稀釋」、「其他平台比較便宜也沒人下單是真的，明明手續費這麼高，大家卻願意在蝦皮下單，頭好痛」、「養套殺」。

蝦皮手續費調漲、賣家賣偽小黃卡 帶來新聞聲量

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「蝦皮」半年內在「新聞」上較有爭議的討論，可以看到4月14日，蝦皮發出5月1日起非商城賣場調漲成交手續費，共有258筆聲量；而7月20日再度調漲手續費，也帶來443筆聲量。其他高聲量像是有賣家在蝦皮販售偽造打滿3劑的小黃卡，引起媒體爭相報導。

面對賣家激烈反應，蝦皮官方則是回應，「相關手續費調整皆是因應市場機制調整」，也將持續推出新功能，包括享有更多樣化的賣場布置模組與編輯功能，提升賣家管理與運營的便利度，且提供賣家更具品質的行銷方式。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月22日至2022年07月20日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蝦皮』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。