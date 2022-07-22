24歲全姓士兵21日被砲尾環壓到重傷，昏迷指數3，於晚間不治。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

24歲全姓士兵21日被砲尾環壓到重傷，昏迷指數3，於晚間不治。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

國軍裝甲564旅24歲全姓士兵21日在屏東三軍聯訓基地執行戰車鑑定作業時，被CM11勇虎戰車的砲尾環嚴重壓傷，裝上葉克膜返回南投老家後，於晚間9時22分不治，全男僅剩13天就退伍，家屬悲痛不己，要求軍方給交代，對此，屏東地檢署也成立專案小組，釐清案情。

屏東地檢署發言人陳怡俐指出，昨晚八軍團報請指揮偵辦後，已指派檢察官成立專案小組，啟動各項調查，目前全案以「相」字立案，待憲兵隊完成初步調查筆錄、報請相驗後，即囑託大體所在地的地檢署，也就是南投地檢署代為相驗，相關程序都在進行中。

陳怡俐說，目前軍方宣稱是因機件異常而產生意外，但是否涉及人為疏失或故意行為等，都要釐清，這也被列為此次偵查重點，但這需要時間詳細釐清。

八軍團政戰主任樓偉傑指出，全案配合司法調查以釐清肇因，而軍方的行政調查也持續中，目前沒有處分問題，將全力協助全姓士兵家屬辦理死亡後續事宜，至於564旅照常參與8月聯勇操演。