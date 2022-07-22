美國520億美元（約新台幣1.5兆）晶片法案已經通過參議院程序性表決，有望在本次會期結束前闖關成功，讓半導體業者相當振奮，這也是美國加強晶片生產在地化的重要一步，更被認為是想反制大陸的晶片喊出自給自足的策略。然而有專家認為，拜登把這件事想得太簡單，一昧地提供補助卻取消關稅其實是錯誤的決定。

Fox Business報導，美國智庫Gatestone Institute高級研究員Gordon Chang就此事發表看法，他認為，美國可以透過一些簡單的方法來保護自己，那就讓企業把工廠帶回美國，但在做法方面卻是錯誤的，例如取消太陽能關稅，未來甚至可能取消301條款的關稅（即取消大陸商品關稅），這些訊息都是在暗示美國企業可以幫工廠留在大陸。

Gordon Chang認為，拜登把事情想得太過簡單，並不了解面對大陸挑戰的嚴重性，「事實上，不只半導體，所有產業都一樣，大陸的目標是自給自足，他們不想依賴我們，我們也不應該依賴他們，其實就是這麼簡單，這是很危險的舉動。」

目前流出的晶片法案內容，預計提供超過520億美元的補貼與稅務優惠，並為國際通訊安全編列5億美元，為勞工訓練編列2億美元，以及為公共無線供應鏈創新編列15億美元，若要正視通過此法案，必須等待下周眾議院的表決。