今年暑假屏東陪你樂翻天！屏東首次舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，7月30日至9月4日在東港大鵬灣國際休閒特區登場，每日下午4時至晚上10時，遊樂園、演唱會、劇團、踩街、煙火秀、市集，不用門票免費入場，讓你玩的痛快過癮！

隨著新冠肺炎疫情趨緩，屏東縣政府因應後疫情時代的報復性旅遊潮，同時搭配交通部觀光局國旅振興補助方案，推出適合闔家出遊的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，歡迎全國遊客來趟夏日屏東旅行。這也是2019台灣燈會後，大鵬灣國際休閒特區再度對外開放，當年的主燈「巨鮪來富」、海之女神仍然屹立，陪伴民眾重溫盛況。

福爾摩沙馬戲團融合中國雜技的傳統技巧及當代馬戲的美學與精神(屏東縣政府提供)

夏日狂歡祭於7月30日盛大開幕，當天將有台灣馬戲的指標性團體「FOCA福爾摩沙馬戲團」揭開序幕，特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等表演，節目豐富精彩炫目，還有全台首次海上高空360度風火輪煙火秀，最難、最複雜、最耗工的璀璨壯觀煙火，點亮你的夏天。

即將成真火舞團舞出代表台灣的火舞(屏東縣政府提供)

活動期間每周末也安排許多精彩表演，包括台灣唯一一個表演火劇的職業舞團「即將成真」火舞團、充滿異國風情的中東民俗舞蹈和旋轉舞團、親子共賞的紙風車劇團、令人驚豔的方程式雜耍特技演出、前太陽馬戲團舞者張逸軍老師領軍的「潮海渡」、帶來震撼表演的焰流擊鼓士、具爆發力舞蹈的HPS舞蹈劇場，還有空空把西非擊鼓樂團、屏東戰隊、喬克特技等演出，以及小丑、熱情森巴鼓隊、馬利兄弟、肚皮舞等隊伍熱鬧踩街，和每天都有的童樂市集，令人驚喜連連。

此外，7月31日、8月6日、20日、27日及9月3日將連續舉辦五場演唱會，邀請重量級卡司，伍佰&China Blue、謝金燕、玖壹壹、王識賢、許富凱、高爾宣等人，分別在這五天帶來熱情演唱，用音樂陪大家狂歡。

夏日狂歡祭並特別為小朋友打造FUN暑假遊樂園，有旋轉木馬、海盜船、旋轉咖啡杯、摩天輪等超好玩的遊樂設施，還有炎炎夏日一定要有的涼爽水樂園，及激發小朋友體能的體適能設施等大大小小共15組，讓孩子們盡情玩耍。

更多活動詳情請上屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網 。

屏東FUN暑假夏日狂歡祭info

★日期：2022/7/30-2022/9/4，每日16時至22時

★地點：東港鎮大鵬灣國際休閒特區

★活動詳情請至屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網查詢。