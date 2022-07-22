美國白宮宣布美國總統拜登確診訊息，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統已請外交部吳釗燮部長及駐美代表蕭美琴向美國政府致以誠摯關心之意，並祝福拜登總統早日康復。
高齡79歲的美國總統拜登21日確診新冠後，首度在官方推特上傳影片報平安。拜登除了親自說明自己確診後的身體狀況，感謝外界關心外，推文也附上工作照，表示自己仍保持忙碌工作中。
拜登在推特PO出最新21秒影片中穿著西裝、沒帶口罩，站在室外陽台上親自說明確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。
美國白宮宣布美國總統拜登確診訊息，總統府發言人張惇涵今表示，蔡總統已請外交部吳釗燮部長及駐美代表蕭美琴向美國政府致以誠摯關心之意，並祝福拜登總統早日康復。
高齡79歲的美國總統拜登21日確診新冠後，首度在官方推特上傳影片報平安。拜登除了親自說明自己確診後的身體狀況，感謝外界關心外，推文也附上工作照，表示自己仍保持忙碌工作中。
拜登在推特PO出最新21秒影片中穿著西裝、沒帶口罩，站在室外陽台上親自說明確診後有輕微症狀但大致安好，感謝外界關心。
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