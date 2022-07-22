21日公布亮麗財報的韓國現代汽車表示，晶片短缺問題已有解決之道。現代汽車並不是先知，因為遠在歐洲的知名製造大廠包括瑞典ABB以及Electrolux (伊萊克斯)，甚至芬蘭Nokia(諾基亞)也都不約而同地有相同想法。

近年來，原物料價格大漲、能源供給吃緊，再加上各國陸續升息下，都讓市場消費意願降低。不過，現在晶片短缺已經不再是各家廠商主要營運問題，相信對全球企業日後財報也會有相當的正面鼓舞。

在現代汽車最新財報中，上季獲利寫下8年以來最好，除了韓元弱勢增加出口競爭力外，這家韓國最大車商因為有了關鍵晶片可用，努力增產下可以滿足訂單需求，漸漸不再延遲交付新車。

素以自動化設備、變頻器、馬達，還有機械手臂等各項機械產品聞名於世的ABB，一言一行都是業界重要參考訊息。雖然這家全球最大工程業者之一的最新季報獲利與營收雖不如預期，但公司高層卻透露出晶片不夠的緊張情況已經趨緩。

ABB表示，因為晶片製造業者一直都在拚命增加產量，目前來自消費電子的需求似乎沒像之前那麼強勁，所以工業製造廠商可以趁機拿到更多晶片。ABB強調，不表示晶片短缺不再是個問題，至少2022下半年自己應該不太會延宕交貨給客戶。

芬蘭電信設備製造商Nokia樂觀預估，全球晶片不夠用狀況，愈接近2022年底時愈可解決。在上季也是苦於晶片不敷使用的Nokia，最新季報中營利數字遠超過市場預期。

6月時，德國福斯汽車曾預測過，晶片短缺有解的話，供應鏈斷鏈以及成本大增的問題就不再是個大問題。福斯汽車預估，2022下半年可望表現不俗，同時，也希望拉近與美國特斯拉的差距。

由於供應鏈供貨不足，還有北美業務出現虧損，瑞典Electrolux最新季報未能達到獲利目標。這家歐洲最大家電製造業者表示，供應鏈供應問題預估將在2022下半年有解，但新冠病毒虎視眈眈且蓄勢待發，加上俄烏戰事還在進行，這些都是未來可否正常供貨的隱憂。