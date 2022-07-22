北京對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台發出警告

1名美國官員說，拜登政府官員擔心，中方可能會在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之前，尋求宣佈在台灣上空劃設禁航區，以設法阻撓這次訪問，而這可能會進一步加劇亞太區的緊張局勢。

此外，據CNN新聞網22日報導，這名官員還說，北京可能會出動戰機，進一步侵擾台灣防空識別區，而這可能引發美台反應，不過他們並未詳述，可能會有哪些反應。

近幾個月來，中方多次出動軍機侵擾台灣防識區，促使台灣派戰機警戒。而美國國務院已要求北京，停止恐嚇台灣。

據3位消息人士透露，裴洛西打算在未來幾周訪問台灣。儘管美國前官員和其他國會議員今年曾訪台，但她將是25年來訪台的最高層美國議員。1997年時，時任美國眾議院議長的共和黨議員金瑞契（Newt Gingrich）曾率團訪台。

近幾個月來，華府和北京為了台灣問題緊張持續升高，中方強調，萬一有必要，不排除武統，而美方則承諾，要提供台灣自衛型武器。不過，由於最近軍售台灣的武器遲遲未到，而引發美國議員關注。

儘管裴洛西周四說，表達對台支持很重要，但也說，基於安全問題，她不會討問任何訪問計畫。此外，她表明，已聽到美國總統拜登提及，軍方認為，目前訪台不是個好主意，但也強調，拜登並未直接對她表達任何意見。