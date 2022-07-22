前台北市議員羅智強宣布退出桃園市長選舉後，日前展開全台祈福行腳活動，外界好奇他是否會加入桃園市長參選人張善政的團隊，他今(22日)在廣播節目中透露，「至少是目前不會加入」。

羅智強今在《千秋萬事》節目中，針對是否以何種職務加入張善政競選團隊時回應，他覺得現在是新型選舉，沒有所謂一定要扮演什麼職務才能幫忙，像他自己的4位辦公室助理參選議員，成立「強戰隊」，第一個起手式就是打民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，重點就是要告訴桃園人，不要選一個學術詐欺、論文抄襲的市長，這就是有意義事情。

羅智強談到，現在選舉能幫的地方很多，當然桃園很重要，很多好朋友希望我多幫點忙，但高雄柯志恩、台南謝龍介、屏東蘇清泉、基隆謝國樑都頻頻希望他協助，「這些都是真正弱勢選區」，所以如果可以把空間放大一點點，也許能幫的人跟事比較多，目前為止，沒有一定要占用競選職務，但不等於沒有幫忙空間。

主持人王淺秋追問，「所以是很婉轉告訴大家，您不會加入競選團隊掛職位？」羅智強則是用一陣笑聲作為回應，並說「淺秋白話文」。後來羅智強補充，「我要再要保留一點點，怎麼知道明天後天下個月，搞不好心情也不一樣，至少是目前不會加入」。