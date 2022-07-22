侯友宜接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪。（擷取自網路）

新北市長侯友宜擁有民調高，拚市長連任恐被要求承諾不會當「落跑市長」，去選2024年總統，他今上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪表示，大家要很清楚他現在在選市長，把事做好最重要，職位不重要，重要的是符合國家人民期待，為國家犧牲奉獻，台灣需要的不是政治與對立衝突，要團結起來為國家做事。

侯友宜說，外面有很多想法、聲音，他很清楚自己的角色，要把什麼做好，強調他從基層公務員出身，雖歷經的每個職位都不一樣，但都是為了國家犧牲奉獻，他人生只追求一件事，就是好好做事。

對於前交通部長林佳龍代表民進黨參選新北市長，侯友宜指出，他之前有到過議會表達想法跟態度，但誰來新北都不重要，重要是好好愛這塊土地，新北有29區、1032里長，所以他每年都會與里長進行行動治理自談會，解決他們的問題。

被問及林佳龍喊出「新北大翻新」的競選口號，侯友宜說，他一定會努力做到讓新北市民更滿意，新北市橫跨北北基桃，共有1000萬人口，要跟國際競爭， 所以他做第一任市長時，目標願景已規畫到2030年，「新北的大改變、成長、茁壯是現在進行式」，認為「新北好、北台好、千萬人共好。」