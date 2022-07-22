美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，有鑑於先前大陸618檔期表現不如預期，下半年恐面臨庫存挑戰，但隨著疫情後重新開放，聯發科2023年將可持續成長，其低價5G SoC應該會扮演5G推動的關鍵角色，故維持聯發科目標價880元、評等加碼。

美系外資表示，雖然中國工信部6月手機出貨數據年增轉正，但先前618檔期銷售疲軟，因此，智慧手機供應鏈需要在下半年減少庫存，預期大陸智慧手機全年出貨量將下降10~15%，在這種情況下，預計聯發科第三季營收季減少8~12%，毛利率落在48~50%。不排除在未來仍有壞消息下，聯發科恐有需要調降其全年原先預計的營收增長20%的目標，估計成長幅度約為16%。

美系外資表示，在需求疲軟的情況下，聯發科、高通將保持健康的定價，據悉，高通正在取消其在2023年新精簡版的SoC(系統單晶片)價格折扣，此狀對聯發科是有利的，聯發科、高通均使用台積電(2330)晶圓，有鑑於化學和材料成本上漲，2023年價格將進一步上漲，換言之，2023年穩定的晶片價格應該是聯發科的意外驚喜。

針對近期傳出聯發科拿下Apple Watch用數據機晶片訂單，美系外資認為，該傳聞是有可能的，因為蘋果有其內部的設計團隊，然而，從技術角度來看，如果Apple Watch只需要4G，則聯發科成熟的4G技術相當適合。

美系外資最後強調，受困於大陸智能手機需求疲軟，聯發科股票已從之前的高點修正了40%，但隨著經濟在疫情後重新開放下，聯發科2023年將可持續成長，聯發科的低價5G SoC應該會扮演5G推動的關鍵角色，目前股價看起來是被低估，故維持目標價880元、評等加碼。