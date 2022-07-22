一系列樂觀財報的激勵，歐股周四收漲；另外投資人消化了歐洲央行(ECB)的加速升息，並擔憂經濟進一步衰退，抑制了股市漲幅。

周四泛歐Stoxx 600指數走勢反覆，收盤升1.88點或0.44%，為424.39點。在盤中ECB記者會稍後，指數一度大幅滑落，收盤前又大幅彈升。

ECB為11年來首次升息，並打破了此前升息25個基點的指引，希望能壓制8.6%創紀錄的通膨。不過ECB並沒有為九月的升息提出指引，只表明進一步的升息將會是洽當的，並將在逐次的會議中討論和決定。

ING全球總體經濟主管Carsten Brzeski說，該決策顯示ECB更關心他們的信譽，而不是可預測性。我們預計ECB會在冬季來臨之前再加息50個基點，此後，預計不會再有進一步升息。目前看來，ECB的政策正常化不像是一次長期的升息，而更像是短期的。

另外為了緩衝借貸成本的上升，對歐元區負債較多國家產生衝擊，ECB還推出新工具，名為「傳輸保護工具」，確保貨幣政策能正確地傳輸到每個國家，避免債息分裂的危機出現。

義大利總理德拉吉(Mario Draghi)確定要辭職，將義國政治推向動盪；義大利股市的銀行股一度大跌7.2%，收跌2.9%。

義大利非常可能在九月和十月會提前進行國會改選，義股一度大跌3%，收跌0.7%。

周四仍有許多好消息，俄德之間最重要的北溪一號天然氣管線恢復供應，舒緩了人們對歐洲能源危機的擔憂。

Viaplay集團大漲11.1%，報291.9瑞典克朗；該瑞典串流媒體公司公布上季獲利和訂戶數表現皆優於預期，激勵了股價。

ASM國際大漲14%，收報273.7歐元；該荷蘭半導體設備商上季訂單創紀錄，公布的業績符合此前財測預期。

世界第三大廣告公司陽獅(Publicis)提高全年展望之後，收盤大漲5.1%，報49.5歐元。