大聯盟下半季賽事激烈開打，接著各隊戰績將更受關注，此外交易補強也是一大看點，日前國民重炮索托(Juan Soto)拒絕了15年4.4億美元(台幣132億)天價續約，傳出有可能離隊，而今天事情有了重大進展，據美媒《USA TODAY》報導指出，國民已開始接受索托的報價，目前多達7隊出手，包含水手、教士、巨人、道奇、紅雀、洋基及大都會。

The Washington #Nats have begun fielding preliminary offers for Juan Soto, with seven teams already weighing in, including 3 in the NL West:#Mariners#Padres#SFGiants#Dodgers#STLCards#Yankees#Mets.

The trade deadline is Aug. 2, but Nats will wait unless get the right deal — Bob Nightengale (@BNightengale) July 21, 2022

聯盟交易大限定在8月2日，接下來這段時間或許會出現令人驚豔的交易案，而國民重炮索托成了萬眾矚目的對象，因為日前他與球隊談判失敗，這讓國民不再將他視為非賣品，今天據記者奈騰蓋爾(Bob Nightengale)報導，國民已開始提供別隊初步報價，目前有7支球隊參與了競爭，同分區龍頭大都會位列其中，強權道奇、洋基也有意。

索托要2024年才能取得自由球員身份，所以成功買下索托的球隊還有兩年半時間可留著他，這對打算立即爭冠球隊相當有吸引力。此前紐約郵報記者薛曼(Joel Sherman)就認為紐約的洋基和大都會都該考慮出手，而這兩隊看來野心十足，如期加入這場爭奪戰。23歲的索托本季為國民出賽91場，繳出20轟43打點5盜壘成績，打擊率有.250。