一名參與日本內閣會議的消息人士向路透社透露，政府今天決定於9月27日為已故前首相安倍晉三舉行國葬。

安倍晉三是日本在位時間最長的首相，卸任後在執政的自由民主黨內仍極具影響力。他本月8日在奈良為參議員選舉助選時遭槍擊身亡，享壽67歲。

葬禮將於日本武道館舉行。這座設施落成於1964年，原本是為那一年的東京奧林匹克運動會而建，後來成為舉辦運動賽事和演唱會的熱門場館。每年8月15日紀念第二次世界大戰「終戰日」的活動也在這裡舉行。