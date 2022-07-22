前國家隊選手林姓男子，在新北市某一國小擔任教職時，與已婚學生家長莊女疑似不當交往，之後又在臉書貼文恐嚇莊女之配偶，校方決議2018年8月1日起不續聘林男，且1年不得聘任為教師，他不服提告，台北高等行政法院認為學校決議合法且無不當，駁回林的訴訟。可上訴。

2014年到2015年間林男與莊女的不當交往，遭莊的配偶提告後，新北地方法院民事判決調查後認定林男侵害配偶權情節重大，判決須賠償30萬元，學校在2018年6月19日、26日召開教師評審委員會，認定林違反教師法，決議不續聘，且1年內不得聘任為教師。

校方報請新北市政府教育局核准後，通知林男，他不服提起申訴，也對民事判決提起上訴，新北市政府依職權停止教師申訴評議，後來高院判林賠償30萬元確定後，校方2019年第2次教評會仍認定原處分無訛，決議自2018年8月1日起不續聘林，且1年不得聘任為教師。

林男不服，陸續提起申訴、再申訴都經駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，林男為人師表，本該遵循教育法令規章，嚴守教師倫理及紀律，為學生之表率，卻明知與學生家長發展情感愛戀關係，衍生諸多衝突後，又率爾於臉書發布恐嚇言論。

合議庭認為，教評會決議符合法定程序，並無基於錯誤之事實而為決定、未能遵守一般公認之評價標準、基於考量不相干情事而為決定、未能遵守程序規定及行政裁量有裁量逾越或濫用情事，對此富有高度屬人性之決定，法院自應尊重，駁回林的訴訟。