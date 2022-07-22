現如今已經到了2022年的下半年，不少人對於自己的運勢相當好奇，尤其在財運方面更是讓大家相當在意，而塔羅牌老師艾菲爾近日就點出了3星座，他們在下半年的財運表現可以說是出類拔萃，此3星座的朋友不但超級會吸金、數錢數到手軟，且他們更是有貴人的相助，在工作上的表現絕佳，也因此獲得大量錢財，一起來看看有哪些星座上榜吧！

⭐獅子座

獅子座在工作、投資上都有絕佳表現。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座的朋友從8月開始運勢直線往上，不管是在工作或是投資理財上都有絕佳的表現，而獅子座們在事業上的好成績會被許多客戶看到，也因此客戶們會爭先恐後的想與你們合作，如此一來，大量的錢財就會不斷的往獅子座們身邊靠近，賺錢的能力實在是超群絕倫。

⭐處女座

處女座在9月會心想事成。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的朋友們在9月份會進入一段輕鬆、悠閒的時期，在這段期間你們特別容易心想事成，且在工作上的建樹也相當優越，不僅表現良好，甚至會有加薪條件優渥可能，而這裡也建議吸金能力強的處女座們，雖然賺的錢多會想好好存著，不過在花錢方面大家可千萬不能吝嗇，如此才能保持良好的錢財關係。

⭐天秤座

天秤座的財運與貴人運爆棚。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座的朋友們下半年在經營人脈和工作上都非常認真，不斷精進自己的能力也獲得大家的認可，而這也讓天秤座們在下半年的升遷機會提高，不僅能得到自己夢想中的職位，且還有加薪的可能，更是有機會獲得貴人的提攜，而最後也提醒天秤座的朋友們，若是最近有老朋友約你們見面吃飯，你們可能會因此得到一些好消息唷！