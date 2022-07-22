台股加權指數22日開在14,953.27點，權王台積電（2330）開在505元，特斯拉財報獲利優於預期，車用概念及鋰電池概念股往上，受淨值風暴衝擊的潤泰全（2915）、潤泰新（9945），早盤低接買盤湧現，雙雙打開跌停板價，台股早盤指數震盪，呈現小跌。

受到特斯拉財報創佳績推升重量級成長股、美元拉回的帶動，美國四大指數21日尾盤全面收高。

道瓊工業平均指數7月21日終場上漲0.51％（162.06點）、收32,036.90點，創6月9日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.36％（161.96點）、收12,059.61點。費城半導體指數上漲1.53％（43.85點）、收2,916.81點。

歐洲央行周四會後決定升息2碼，緊接而來，美國聯準會下周將召開利率決策會議，多位官員已表態支持升息3碼，減緩市場對加速緊縮的擔憂，加上美國晶片法案第一階段表決通過，帶動美股持續走高。

台股指數突破月均線，21日再創反彈以來新高，短線趨勢偏多，惟季線仍下彎且扣抵值在高檔，若反彈靠近季線時仍須減碼，建議短線擇優佈局。選股建議以跌深權值股、高速運算、網通與IPC、汽車零組件、綠能及儲能為主。