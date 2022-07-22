研調機構TechInsights發布報告指出，大陸晶圓代工龍頭中芯從2021年7月以來，一直低調出貨7奈米晶片，且經過反向檢視及製程最初的圖像調查，這項製程技術很有可能是複製台積電，這也是台積電過去兩度因抄襲議題提告中芯後，雙方再度出現智慧財產權的紛爭。

Tom’s hardware報導，即使受到美國強力制裁，中芯在2020年就曾公開其7奈米技術，並在同年年底公開7奈米N+1節點的技術，隨後也推出N+2版本，但目前無法得知，TechInsights所指稱與台積電製程有高度相像的技術是哪一種版本，僅知是7奈米晶片。

TechInsights在報告中提到，這些晶片的客戶主要是同樣受到制裁的大陸企業，他們無法取得台積電、三星及其他公司代工的先進製程晶片。此外，中芯雖無法取得艾司摩爾的EUV曝光機設備，但仍可以透過現有設備生產7奈米晶片。

過去台積電與中芯曾經兩度打智財權官司，台積電曾在2002及2006年提告中芯抄襲技術，經過長時間纏訟，雙方於2009年達成和解，報導提到，如今再度發現有力的相關證據，台積電是否會採取行動仍待觀察。

報導也提到，大陸半導體產業即使受到強力制裁，但他們仍擁有蓬勃發展的晶片設計體系，且在國內也可以使用相關晶片，或許可以為這些制裁找到解決辦法。